Sicilia, vuole sposarsi per due volte: donna bigama denunciata dalle autorità

Una donna ha tentato di sposarsi per due volte cercando di ingannare le autorità sul suo primo matrimonio. Quando si è recata nel Comune di un paesino siciliano per fare le pubblicazioni alla trentenne è stato risposto che non era possibile: lei era già sposata. La donna, allora, ha iniziato a contestare dicendo che lei con quel nordafricano sposato a Rimini non c'entrava nulla. L'impiegata, però, è stata molto chiara: non era possibile nessun errore visto che i dati anagrafici erano i suoi.