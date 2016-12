Shaboo, la droga per il lavoro che toglie fame, sonno e fatica

Una metanfetamina purissima e micidiale: si chiama shaboo ed è la sostanza stupefacente che sta prendendo piede nelle grandi città italiane. La chiamano "droga etnica", perché è diffusa soprattutto nella comunità filippina. Il motivo è semplice: un decimo di milligrammo basta a togliere completamente sonno, fame e fatica per 14, anche 16 ore. L'ideale - si fa per dire - per chi per vivere è costretto a fare due o tre lavori, con turni massacranti.