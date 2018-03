Sciopero trasporti nelle città, pochi disagi a Roma e a Milano

Nelle città, autobus e tram hanno circolato a ranghi ridotti, ma non c'è stato il blocco del trasporto locale verificatosi in altre occasioni. A Roma, l'adesione complessiva del personale Atac è stata del 16,3% e le linee metropolitane sono rimaste attive per gran parte della giornata. Alle 20 è scattata la seconda frazione dello sciopero del trasporto pubblico, con le metro A e C chiuse, mentre la linea B è rimasta attiva con corse ridotte. Chiusa anche la ferrovia Roma-Lido, mentre la Termini-Centocelle è rimasta in funzione con riduzione di corse.



Metropolitana aperta anche a Milano, mentre a Napoli si è fermata la funicolare. Regolare ovunque anche il servizio taxi. L'effetto annuncio ha comunque avuto pesanti ripercussioni sul traffico, intenso in tutte le grandi città.



Il traffico aereo, interessato dallo stop degli uomini radar proclamato dalle sigle confederali, ha causato numerose cancellazioni, che erano state però in gran parte previste e che quindi non hanno creato emergenze ai terminal. A Fiumicino sono stati annullati 54 voli in partenza, tra Alitalia (che per lo stop dell'Enav ne ha cancellati preventivamente 130 e ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi) e altre compagnie. Centoquattro invece i voli annullati tra arrivi e partenze negli aeroporti di Milano Linate e di Malpensa. Disservizi contenuti all'aeroporto di Bologna, con una trentina di voli cancellati. In Sardegna sei voli cancellati da Alitalia e quattro da Ryanair su Cagliari. A Napoli sono stati eliminati in tutto 26 voli, con imbarchi e check-in che si sono però svolti regolarmente.