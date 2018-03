Sciopero trasporti: disagi a Roma, traffico regolare a Milano

Corse ridotte sulle metro A e B di Roma per lo sciopero generale di 24 ore proclamato per la festa della donna, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Possibili riduzioni del servizio anche per bus e tram. Quasi tutto regolare invece a Milano, dove la circolazione delle metropolitane non si è interrotta e, secondo Atm, lo sciopero generale al momento non sta provocando disagi.