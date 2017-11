Scioperi dei trasporti, il Garante: "Nuove regole per distanziarli"

"Stiamo preparando nuove regole per aumentare l'intervallo tra uno sciopero e l'altro, così da evitare, in città in particolare sofferenza come Roma o Napoli, di avere due scioperi al mese". E' quanto ha dichiarato il Garante per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, parlando delle mobilitazioni nel trasporto pubblico locale previste per il 5 dicembre. "Sarebbe un risultato enorme", ha aggiunto.