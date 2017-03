Scarcerato prima di delitto Alatri, Orlando: valuto invio ispettori

"Ho predisposto accertamenti per verificare se ci sono i presupposti per l'invio degli ispettori, come si fa sempre quando c'è un elemento di presunta abnormità". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando sulla scarcerazione, poche ore prima del delitto, di uno dei due giovani fermati per l'omicidio di Alatri nonostante fosse stato trovato in possesso di droga e fosse recidivo.