Tunisino ucciso a coltellate nel Cagliaritano, fermato un italiano

Un cittadino tunisino è stato ucciso a coltellate a Villasor, nel Cagliaritano. I carabinieri hanno fermato il presunto omicida, un italiano. I due, che già avevano avuto attriti e discussioni in passato, avrebbero iniziato a litigare. Al culmine della lite l'italiano avrebbe estratto dalla tasca un coltello, colpendo il rivale a morte. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi per il tunisino non c'è stato nulla da fare.