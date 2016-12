Sassari, uccide l'anziana madre e tenta di togliersi la vita

A quanto pare, Mavuli aveva intenzione di uccidersi, ma non voleva lasciare l'anziana madre da sola; così ha deciso di uccidere anche lei. Ha atteso che la badante rumena di 46 anni uscisse di casa insieme a uno dei suoi tre fratelli e alla cognata e ha assassinato la donna, da tempo malata di Alzheimer.



Geometra stimato, Mavuli ha esercitato a lungo la libera professione, gestendo incarichi anche per conto della Comunità montana del Goceano e per il Comune di Nuoro. Ha sempre abitato con la madre alla quale ha tolto la vita prima di chiudersi nella propria camera per cercare di farla finita. Proprio in quel momento la badante e' rientrata in casa e ha fatto scattare l'allarme. Ora l'uomo è ricoverato, piantonato, in ospedale.