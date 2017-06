Sardegna, maxi incendio alle porte di Iglesias: evacuate alcune abitazioni

Maxi incendio alle porte di Iglesias, nel Sulcis, dove diverse abitazioni minacciate dal fuoco sono state già evacuate. Tutte le squadre a terra disponibili sono sul posto per tentare di arginare il vasto rogo, di cui non si conoscono ancora le cause. In azione anche mezzi aerei: tre elicotteri e due Canadair. Diversi ettari sono stati già divorati dall'incendio. A favorire le fiamme, il forte caldo aiutato dal vento.