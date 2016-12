Oristano, salva due bagnanti poi muore Gallipoli, motoscafo trancia braccio a sub

Dopo aver contribuito a salvare due bagnanti che si erano trovati in difficoltà per le acque agitate, un commerciante di Oristano , Vincenzo Curtale, 41 anni, è morto annegato. E' successo nel mare di San Giovanni di Sinis, in Sardegna. L'uomo, stremato e a causa di un malore, non è più riuscito a tornare a riva con le proprie forze. Vani i tentativi di rianimazione. Polemiche per l'assenza di un sistema di salvataggio sulla spiaggia.

L'uomo è entrato in acqua assieme ad altri bagnanti per soccorrere una coppia (marito e moglie) che non riusciva a tornare a riva a causa della forte risacca. Contemporaneamente anche altri tre bagnanti si sono trovati in difficoltà e si sono salvati grazie anche ad una catena umana alla quale hanno partecipato almeno una quindicina di persone. Due di questi, in particolare, si sono salvati proprio grazie al salvagente lanciato da Curtale che invece è morto annegato.



Motoscafo trancia un braccio ad un sub a Gallipoli - Sempre nel giorno di Ferragosto grave incidente in mare a Gallipoli dove un motoscafo ha tranciato un braccio ad un sub, provocandogli altre gravi ferite alle gambe e una lacerazione polmonare. L'uomo, Salvatore Greco, di 51 anni, si trovava al largo della spiaggia della Purità in compagnia di altri due amici, quando l'imbarcazione l'ha travolto.



Ferragosto di sangue sull'A14, tre morti - Quindici agosto di sangue anche sulle strade dell'Emilia Romagna. Sono infatti tre le persone che hanno perso la vita in due distinti incidenti sull'autostrada A14. Questa mattina un 20enne è morto all'altezza di Castel San Pietro (Bologna), mentre nel primo pomeriggio due persone sono decedute nello scontro tra due auto all'altezza della barriera per Ravenna, in direzione nord. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una giudicata grave.