Olbia, scoperta casa a luci rosse: denunciato un 35enne

Un 35enne di Olbia è stato denunciato dai carabinieri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'uomo aveva trasformato l'appartamento che aveva in affitto in una casa per appuntamenti, subaffittando l'immobile e traendo profitto dall'attività di prostituzione che si svolgeva al suo interno. L'appartamento, che è di proprietà di un olbiese di 50 anni, è stato posto sotto sequestro.