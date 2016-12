Nuoro,si barrica in cantina con moglie e figli con bombola di gas

Un uomo di 57 anni si è barricato nella cantina del palazzo dove vive a Nuoro, con la moglie e i due figli, e minaccia di far esplodere l'edificio. L'uomo, che ha una bombola, soffrirebbe di problemi depressivi e per ora non si conoscono i motivi del gesto. Prima di rinchiudersi in cantina avrebbe esploso quattro colpi di arma da fuoco nel suo appartamento, davanti alla moglie e ai figli. Sul posto la polizia, che sta trattando con l'uomo.