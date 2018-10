Donna morta in Sardegna, capo Protezione civile: "Allerta c'era"

Parlando della tragedia di Assemini, in Sardegna, dove una 45enne è morta a causa del maltempo, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha spiegato che l'allerta era stata data. "Il presidente della Regione Sardegna - ha spiegato - quasi contemporaneamente al momento in cui la famiglia si è messa in macchina aveva dato indicazione di non muoversi". E, ha sottolineato, "in questo caso è banale e semplice, basta spostarsi al piano superiore".