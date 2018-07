Cagliari, titolare pizzeria picchiato a sangue da due minorenni

Due ragazzini, un 15enne e un 17enne, hanno prima insultato e poi brutalmente picchiato il titolare di una pizzeria. E' accaduto a Cagliari, nella notte tra sabato e domenica. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. I due minorenni sono stati denunciati per lesioni gravi. Il titolare della pizzeria, un 38enne, è stato medicato in ospedale: se la caverà in 30 giorni.