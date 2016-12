Oristano, sparito indipendentista sardo

foto Ansa

22:51

- La polizia ha fatto scattare il piano antisequestri in Sardegna dopo la sparizione dell'indipendentista Salvatore Meloni, noto come Doddore. Sarebbe stato prelevato dalla sua auto in un luogo non ancora precisato e sarebbe stata trovata anche una rivendicazione legata al suo recente impegno politico con la Lista Meris. La vettura sarebbe stata trovata a Terralba, suo paese di residenza in provincia di Oristano, con le portiere aperte.