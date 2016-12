"Vivo sola, mamma è via per lavoro" La vicenda di una bimba di Cagliari

11:04 - "Vivo sola, mamma è via per lavoro". E' la risposta data da una bambina di 9 anni di Sestu, cittadina nel Cagliaritano, alla maestra. E così si è scoperto che la piccola da alcuni giorni era rimasta sola a casa perché la madre era andata a lavorare nel Nord d'Italia. Sempre pulita, ordinata e puntuale, la bimba non ha mai perso un giorno di scuola. Del fatto si è interessato anche il Tribunale dei Minori, ma per ora nessun fascicolo è stato aperto.

La vicenda, come riferisce il quotidiano L'Unione Sarda, è venuta alla luce perché la bambina non ha restituito alla scuola un documento che avrebbero dovuto firmare i genitori. Ora per la piccola è stato deciso un affidamento provvisorio. La madre, costretta a partire per poter lavorare, è stata avvertita di quanto accaduto ed è dovuta rientrare in Sardegna.