Sanremo, uomo minaccia di gettarsi dal tetto: bloccato dalle forze dell'ordine

"E' stato un momento di forte tensione, sul tetto con i piedi sulle tegole che scivolavano, ho visto che non ascoltava più, farfugliava e si penzolava e ho deciso, gli sono saltato addosso placcandolo, ma anche rischiando di rotolare giù con lui". Lo afferma il vice questore di Sanremo, Lorenzo Manso, che con i suoi uomini è riuscito a fermare un uomo che stava per compiere un gesto inconsulto lanciandosi dal tetto del palazzo dinanzi al Teatro Ariston. "Si è divincolato - ha raccontato Manso -, ha scalciato ma, con l'aiuto dei miei uomini l'abbiamo portato in salvo".