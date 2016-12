Salerno, guardia alle carceri vuote

Sono 14 agenti che fanno la guardia...ai muri. E' quanto accade in un carcere di Sala Consilina, nel Salernitano, dopo che la struttura è stata svuotata dal novembre dello scorso anno. Ma i turni sono rimasti: attivi 24 ore su 24, in un'alternanza di 8 ore a testa, gli uomini della sicurezza presidiano il nulla. La denuncia arriva dal segretario generale del Sappe, Donato Capece: "La legge prevede la chiusura di tutte le carceri con meni di 51 detenuti, ma le guardie sono rimaste lì". Stessa situazione a Savona: anche qui il carcere è stato chiuso un mese fa, i 48 detenuti ripartiti in altre strutture, ma il personale, 60 agenti e due commissari è ancora tutto al lavoro.