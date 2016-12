Salerno, battuta di caccia tragica: un uomo scivola e spara al nipote

16:55 - Incidente di caccia mortale nel Salernitano dove un uomo ha ucciso accidentalmente il nipote dopo essere scivolato, a causa del terreno impervio e bagnato per le frequenti piogge. La vittima è Andrea Donnarumma, 32 anni, di Sarno. Si trovava in compagnia dello zio, un 59enne del luogo, per una spedizione di caccia di frodo.

L'incidente è avvenuto dopo che i due avevano preso un cinghiale. Lo zio, che camminava alle spalle del ragazzo, è caduto: dal suo fucile è partito un colpo che ha raggiunto il giovane al gluteo, recidendo l'arteria femorale.



E' stato proprio lo zio, sceso a valle per chiedere aiuto, a condurre i carabinieri sul posto dove è stato trovato il giovane ormai privo di vita. La zona, un'altura di ottocento metri circa, è accessibile con molte difficoltà, tanto che, per raggiungere il luogo dell'incidente, i carabinieri hanno impiegato una novantina di minuti.



Lo zio ha chiarito sin da subito la dinamica dei fatti, ammettendo le proprie responsabilità. Al momento è ancora sotto interrogatorio e poi verrà denunciato in stato di libertà. Sul posto gli uomini del reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore diretti dal maggiore Enrico Calandro.