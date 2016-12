Roma, uccideva gatti con le polpette avvelenate: denunciato 79enne in pensione

I carabinieri hanno sorpreso l'anziano nei pressi della sua abitazione mentre richiamava almeno 7 gatti, tra randagi e di proprietà di vicini, per dargli cibo misto a una sostanza bluastra che si è scoperto essere veleno per lumache. Per fortuna, grazie all'intervento degli agenti, in quell'occasione i gatti sono stati salvati.



Il 79enne, dopo aver ammesso di essere infastidito dagli animali che invadevano il balcone e gli spazi davanti la sua abitazione, ha confessato di avere acquistato il veleno che si usa come esca per le lumache a difesa degli orti e di averlo mischiato con le classiche scatolette per gatti. Il cibo con il quale l'uomo stava per avvelenare i gatti è stato sequestrato ed inviato ai laboratori dell'Asl di zona per gli esami del caso. L'anziano, intanto, è stato denunciato dai carabinieri per uccisione e maltrattamento di animali.