"Non avrei mai voluto ucciderla, ma l'ho fatto: non ero in me". E' così che Vincenzo Paduano ammette di aver ucciso l'ex fidanzata, Sara Di Petrantonio. Il vigilantes di 26 anni è in carcere con l'accusa di omicidio premeditato: avrebbe strozzato la ragazza per poi darle fuoco. L'uomo non accettava la fine della sua storia con Sara e l'ennesimo rifiuto da parte della giovane avrebbe fatto scattare il raptus. La confessione di Paduano è arrivata a ridosso del rinvio a giudizio ma è improbabile che modifichi l'imputazione.