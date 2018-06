La 44enne è stata avvicinata da due uomini a bordo di una Panda rossa con la scusa delle indicazioni stradali per Tivoli, poi i due l'hanno caricata a forza in macchina e portata all'uscita del casello per Guidonia. "Siamo arrivati lì e c'erano altri due uomini che dormivano, quando ci hanno visti sono saliti in macchina", ha raccontato. A turno i quattro uomini hanno abusato di lei. "Io continuavo a urlare, ma mi dicevano 'è inutile che urli perché nessuno ti salva qui' e poi mi hanno messo il coltello alla gola".



La donna è stata picchiata, presa a morsi, minacciata con un coccio di bottiglia. Alla fine della violenza è stata scaricata in strada. "Ho pensato adesso finalmente posso tornare a casa dal mio cane. E' stata un'esperienza bruttissima, vorrei solo dimenticare, ma sarà impossibile. Ora cerco di andare avanti", ha concluso la vittima.