Roma, due giovani fanno sesso in via Margutta

E' successo di nuovo, nel cuore di Roma. Di fronte agli occhi increduli dei passanti. Una coppia viene ripresa da un telefonino mentre consuma un rapporto sessuale in via Margutta, a pochi passi da Piazza del Popolo. E' passata da poco la mezzanotte di mercoledì, quando i due, una ragazza romana di 23 anni e un romeno di 27, si spogliano in mezzo alla strada, sotto l'effetto dell'alcol.