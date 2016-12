Roma-Bologna sotto un blindato della polizia: gattino salvo per miracolo

Piccolo e spaventato, ma di una tempra incredibile. Avventura a lieto fine per un gattino romano che si era infilato sotto il blindato del reparto mobile di Bologna che era stato nella Capitale con il suo equipaggio per un servizio di ordine pubblico. Il piccolo cuor di leone ha viaggiato rannicchiato sotto il mezzo per centinaia di chilometri prima di venire scovato e salvato dagli agenti. Provvidenziale per lui una sosta nell'area di servizio. Qui, una volta fermi, i poliziotti hanno sentito i suoi miagolii e si sono stesi sotto il furgone per tirarlo fuori. Per la gioia dei presenti: tra loro una signora che ha poi adottato il micio.