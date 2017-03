"Bugiardo e calcolatore", capace di pianificare ogni cosa e di mentire. È così che Mary Masini descrive in esclusiva a Quarto Grado il suo ex fidanzato Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni per l'omicidio della moglie Roberto Ragusa. Per la prima volta la ragazza ha raccontato davanti alle telecamere il suo rapporto con Logli, durato sei anni quando erano ancora 20enni: "Non mi ricordo la sua galanteria, si litigava parecchio. Diceva che era così e così doveva essere, mi tradiva con quella, poi con l'altra. Però a quell'età lì..."