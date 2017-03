"Passo ovviamente dei momenti tristi dove la pelle tira, ma anche altri in cui sono felice, e qui a casa canto e ballo. La voce non me la può togliere nessuno": chi parla è Gessica Notaro, la miss sfregiata con l'acido sotto casa, lo scorso 10 gennaio, dal coetaneo Edson Tavares, ora in carcere in attesa della fine del processo. La 28enne riminese si è mostrata al pubblico in una diretta Facebook, in cui ha ringraziato i tanti sostenitori.