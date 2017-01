Rigopiano, un superstite: "Come una bomba, avevo i pilastri addosso"

"E' stata una bomba, mi sono ritrovato i pilastri addosso. Ero seduto sul divano e i pilastri sono scivolati in avanti tagliandolo in due. Ci siamo salvati per questo". Così Vincenzo Forti, tra i superstiti dell'hotel Rigopiano, ha raccontato all'amico Luigi Valiante i drammatici momenti dopo la valanga che ha travolto l'edificio. Forti è stato estratto dai soccorritori insieme alla fidanzata Giorgia Galassi.