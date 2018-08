Rifiuti in mare, il ministro Costa in vacanza fa multare turisti diportisti

Era in vacanza con la famiglia in Cilento quando, in spiaggia, ha notato chiazze di sapone in acqua e poco lontano due imbarcazioni ormeggiate. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha fotografato il materiale inquinante e lo sversamento e chiesto l'intervento della guardia costiera, che ha multato i responsabili. "Non mi aspettavo che questo gesto diventasse una notizia - ha commentato -. Forse non siamo abituati a essere cittadini attivi".