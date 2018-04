Rieti, 16enne marocchina picchiata e rinchiusa in auto dai familiari

Una 16enne di origini marocchine, da anni residente con la sua famiglia in un comune del Reatino, è stata sottoposta a una serie di maltrattamenti dai genitori e dal fratello, che l'hanno poi anche rinchiusa nel portabagagli di un'auto. La ragazza, affidata ai servizi sociali, è stata trasferita in una struttura protetta, mentre i suoi familiari sono stati denunciati in stato di libertà per abuso di mezzi di correzione e disciplina.