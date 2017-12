Reggio Emilia, messa alla porta e lasciata al gelo: denunciati i figli

Un'anziana con difficoltà motorie è stata messa alla porta dalla figlia dopo un banale litigio e lasciata in strada al freddo, con -3 gradi. Il figlio, invece, le ha fatto credere che sarebbe tornato subito a prenderla con la macchina. Dopo oltre un'ora l'anziana, infreddolita, è stata notata da un vicino che ha allertato i soccorsi. E' accaduto a Gattatico (Reggio Emilia). I due figli sono stati denunciati per abbandono di incapace.

L'anziana, una 76enne pensionata, è stata quindi portata con un'ambulanza in ospedale la donna, dopo le visite e le cure (presentava anche un trauma alla gamba destra a seguito di caduta accidentale), è stata sottoposta a "ricovero sociale" in quanto nessun familiare è andata a prenderla all'atto delle dimissioni.



Con non poca fatica i carabinieri di Gattatico, peraltro in stretto contatto con i servizi sociali del comune interessato, sono riusciti a convincere un terzo figlio a prendersi cura della mamma, circostanza questa che il giorno successivo al ricovero ha consentito le dimissioni della donna e l'affidamento ai familiari.