Rapina in villa a Lanciano, parla la donna mutilata: "Ho pensato di morire"

Come riportano i quotidiani locali, la donna - attualmente ricoverata all'Unità coronarica dell'ospedale Renzetti di Lanciano - potrebbe essere presto dimessa. Non sarà possibile ricostruire il padiglione auricolare. In queste ore, Niva è stata accompagnata a far visita al marito ricoverato in chirurgia: vederlo col volto tumefatto e, di conseguenza, ricordare i tragici momenti della rapina è stato "doloroso ed emozionante". Fortunatamente, però, i coniugi sono in cauto miglioramento.