Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo: "Non credo sia capace di compiere un gesto del genere"

"Non ho dubbi che per una donna essere vittima di violenza sia un fatto devastante, ma al contempo mi chiedo: perché, ammesso che il fatto sussista, denunciarlo dopo dieci anni? Avrà sicuramente le sue motivazioni, che non posso conoscere, ma io avrei denunciato il fatto subito dopo". Si apre così l'intervista a Raffaella Fico condotta da Nicola Porro a Matrix, in merito allo scandalo che ha coinvolto il suo ex fidanzato Cristiano Ronaldo, accusato di stupro dalla modella Kathryn Mayorga.



I due si sono conosciuti a una festa nello stesso periodo in cui si sarebbero svolti i fatti che vedrebbero coinvolto il calciatore, tuttavia la Fico parla di lui come un gentiluomo. "Un ragazzo alla mano, buono, vero. Abbiamo iniziato a frequentarci e, devo dire, si faceva guardare perché è un bell'uomo. Non riesco a pensare che possa aver fatto quello di cui è accusato. Ho davvero difficoltà a credere che possa aver compiuto un gesto tanto forte."