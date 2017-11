Ucciso in strada a Foggia dopo una lite con un vicino di casa

Longo è stato ucciso da Russo sotto un cavalcavia ferroviario in via Bari dove, all'interno di due container trasformati in rifugi di emergenza, gli uomini abitavano.



Tra i vicini c'erano già stati dei dissapori in passato, che hanno raggiunto l'apice oggi, quando Longo ha impugnato un bastone e ha cercato di colpire l'auto di Russo. L'uomo non ci ha pensato due volte e ha aperto il fuoco, uccidendo il vicino. La polizia è intervenuta immediatamente sul luogo del delitto.