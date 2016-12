Trani, custodia cautelare per 27 persone per contrabbando gasolio

La guardia di finanza di Trani ha sottoposto 27 persone a misura cautelare con l'accusa di aver evaso il fisco per 11,5 milioni di euro. Avrebbero introdotto sul territorio nazionale 12,8 milioni di litri di olio lubrificante, poi venduto ad aziende di trasporto come gasolio per autotrazione. Delle persone coinvolte 19 sono state arrestate, 8 sottoposte a obblighi o divieti di dimora. Perquisizioni e sequestri interessano oltre 50 società.