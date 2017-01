Taranto, emergenza al canile sepolto dalla neve: 300 cani isolati

È emergenza al canile di Laterza, in provincia di Taranto. Su Facebook è stato lanciato un appello per aiutare gli oltre 300 cani bloccati dalla bufera di neve che ha colpito in questi giorni il Centro e Sud Italia. "Abbiamo bisogno di mezzi per spalare, aiutateci", spiegano i volontari. Il rischio, infatti, è che gli animali muoiano di freddo.