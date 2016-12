Norman Atlantic, ansia per il camionista Giuseppe Mancuso

18:06 - Sono ore di ansia per i famigliari di Giuseppe Mancuso, camionista 57enne della provincia di Messina. L'ultima chiamata risale alle 5 di domenica mattina: "E’ scoppiato un incendio a bordo ma tranquilli, sto salendo su una scialuppa", le sue parole al telefono.

"Mio padre non doveva essere lì, ma purtroppo per lavoro si trova su quella nave". Un camionista ha confermato di aver visto Giuseppe su una scialuppa, eppure di lui ora non c'e' traccia. "Stanno attendendo altre liste per vedere se si trova". "La nostra richiesta è di farci sapere qualcosa prima possibile perché questa è un'agonia".