Ilva, "i bimbi di Taranto vogliono vivere". Camera, ok al decreto legge

"I bambini di Taranto vogliono vivere". E' la scritta che campeggia su un grande cartellone pubblicitario , in viale Magna Grecia, con la foto dei fumi notturni dell'Ilva . Il manifesto è stato fatto affiggere da un gruppo di genitori che da anni denunciano continui casi di tumori in zona. Gli ambientalisti, intanto, continuano la loro campagna di sensibilizzazione diffondendo immagini e video delle emissioni .

Intanto, sul fronte strettamente politico, arriva il sì dell'Aula della Camera al decreto legge sulla vendita dell'Ilva.. I voti a favore sono stati 297, 164 i contrari, due gli astenuti. Il testo ora passa al Senato.



Il decreto fissa al 30 giugno il termine entro il quale i commissari dell'Ilva dovranno espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali. Le risorse sequestrate al gruppo Riva dovranno essere poi destinate a un apposito fondo per le bonifiche.



"Con l'approvazione del decreto Ilva abbiamo raggiunto importanti risultati: lo stanziamento di 800 milioni per il risanamento ambientale e le bonifiche; 300 milioni per gli stipendi e i fornitori; 35 milioni per i creditori dell'indotto attraverso il Fondo di Garanzia per le PMI, ferma restando l'A.I.A., Autorizzazione Integrata Ambientale", dichiarano i deputati di Taranto del Pd, Ludovico Vico e Michele Pelillo.