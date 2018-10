Foggia, rischia espulsione il gambiano che ha scatenato la rivolta al Cara di Foggia aggredendo due agenti

Omar Jallow, 26enne con precedenti, ha scatenato l'aggressione nei confronti degli agenti da parte di una cinquantina di rifugiati. Il giovane, infatti, alla guida di un'auto non si è fermato all'alt a un posto di blocco anticaporalato della polizia e, anzi, ha accelerato cercando di investire i due poliziotti di pattuglia. Ne è nato un inseguimento terminato quando il gambiano si è fermato nei pressi della baraccopoli vicino al Cara di Borgo Mezzanone, a una quindicina di chilometri da Foggia.



Quando i due agenti hanno ripreso a piedi l'inseguimento, una cinquantina di ospiti del centro ha ha accerchiato due poliziotti, li ha colpiti con calci e pugni e bersagliati con un lancio di oggetti contundenti. Solo l'arrivo di altre pattuglie di polizia ha messo in fuga gli aggressori, mentre Jallow è stato arrestato per per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.