Il suo cadavere è stato trovato nelle campagne della località Callone, in agro di Ischitella. Pare che si sia tolto la vita con la stessa arma usata stamattina contro la 15enne.



La ragazzina, che era seguita dai servizi sociali ed era stata affidata ai nonni, era uscita di casa intorno alle 7.30 e stava attraversando il centro storico del paese per raggiungere la scuola che frequenta. In via Zuppetta è stata raggiunta alle spalle dall'ex compagno della madre, che poi le ha sparato un colpo di pistola in faccia.



Gli investigatori ipotizzano che l'agguato derivi da situazioni maturate all'interno della cerchia familiare della ragazza. I sospetti si erano subito concentrati sul 37enne, datosi alla fuga dopo aver sparato. Nei pressi dell'agguato era stata trovata la sua auto. Di Paola, con piccoli precedenti penali, avrebbe agito per vendetta nei confronti della donna che aveva deciso di interrompere la relazione.



Era stato denunciato dalla mamma della 15enne un paio di volte, l'ultima un paio di settimane fa. La denuncia era stata presentata nella regione dove la donna si era trasferita, in Toscana, per le minacce subite dall'uomo. Probabilmente voleva sapere dove fosse la madre e, al suo rifiuto, avrebbe sparato contro la figlia.



L'adolescente è ora ricoverata agli Ospedali Riuniti di Foggia, dove i medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico.



La madre su Facebook: "Ti vendichi su una 15enne? Sei un rifiuto" - "Spero che ti ammazzi. Te la prendi con una ragazza di soli 15 anni, sei un rifiuto umano". E' l'invettiva che la mamma della ragazzina aveva lanciato su Facebook contro l'aggressore. "I miei figli erano in affidamento ai miei (genitori, ndr) e io ho avvertito che sarebbe successo qualcosa, nessuno mi ha dato retta. Io non c'ero, ma i miei che li avevano in affido dov'erano? Non doveva prendere il pullman visto che c'erano delle denunce in corso, ma dovevano accompagnarla loro a scuola".