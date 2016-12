30 settembre 2014 Esplosione in un negozio di calzature nel Brindisino, muore l'attentatore Lo scoppio si è verificato attorno alle 2 di notte. Da chiarire il movente del gesto compiuto dal 28enne rimasto ucciso nello scoppio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:03 - Un'esplosione si è verificata a Francavilla Fontana (Brindisi) in un negozio di calzature del centro, in via San Francesco d'Assisi: in un garage attiguo all'esercizio commerciale è stato trovato tra le macerie un cadavere. La vittima è Antonio Rizzo, 28enne di Francavilla. Secondo i carabinieri, l'uomo, che è il compagno della proprietaria del negozio, sarebbe anche l'autore materiale dell'attentato di cui è ancora oscuro il movente.

L'esplosione è avvenuta attorno alle 2 di notte. Sul posto sono trovate tracce di ingenti quantitativi di benzina. Indagano i carabinieri, sul posto anche gli artificieri e i vigili del fuoco.



Danni sono stati procurati dalla deflagrazione all'intero stabile, ma non si tratterebbe di lesioni strutturali gravi in grado di comprometterne l'agibilità: in tutto sono state evacuate, a scopo precauzionale, dieci famiglie.



Sul posto il sindaco di Francavilla Fontana, Maurizio Bruno. Si indaga su presunti legami parentali tra la vittima-attentatore e personaggi vicini alla criminalità organizzata del luogo. Danneggiate dallo scoppio anche una decina di automobili parcheggiate vicino al negozio, che si chiama "Pinco Pallino" e che sembra fosse in fase di smobilitazione.