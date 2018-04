Bullismo a Lecce, la madre del 17enne umiliato: "Violenze anche davanti a un docente"

Gli episodi di bullismo subiti dallo studente 17enne di un istituto tecnico di Lecce, e immortalati in un video, "in un caso sarebbero avvenuti anche alla presenza di un docente in classe". Lo ha dichiarato il legale della madre del giovane, parlando di violenze che hanno provocato "lividi" e di "soprusi spesso durati per l'intera mattinata scolastica". L'avvocato ha inoltre annunciato che chiederà l'ascolto protetto per lo studente.