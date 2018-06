Bari, timbrava cartellino e lasciava l'ospedale: arrestato medico

Timbrava il cartellino e si allontanava dal luogo di lavoro per andare in banca, a fare la spesa o in agenzie assicurative. Un medico radiologo dell'ospedale Di Venere nel quartiere Carbonara di Bari è stato arrestato in flagranza mentre rientrava per timbrare il cartellino di fine giornata lavorativa, anche se era già andato via ore prima. L'uomo è stato posto ai domiciliari.