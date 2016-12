Bari, proposta di matrimonio sul muro Il sindaco: "Usa WhatsApp, imbecille"

13:35 - "La prossima volta manda un messaggio su WhatsApp, imbecille". Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, si scaglia contro un anonimo writer colpevole di aver imbrattato un muro della città per chiedere alla fidanzata di sposarlo. Il primo cittadino, su Facebook, non nasconde la sua rabbia: "Anche noi vorremmo dimenticarci di te, ma non ci riusciamo, perché siamo costretti a leggere il tuo messaggio che insozza le mura della nostra casa".

"Sì, perché la città è la nostra casa, la tua, la mia e quella di tutti i baresi, compresa la persona che ami, ricordatelo!", aggiunge Decaro, che pubblica sul suo profilo la foto del muro imbrattato e consiglia al giovane di utilizzare la nota app di messaggistica per chiedere la mano alla sua ragazza.



Tanti i commenti e le reazioni dei cittadini baresi. In tanti sostengono il primo cittadino ma c'è anche chi lo critica accusandolo di dedicare tempo a questioni poco gravi rubando spazio ai veri problemi della città pugliese.