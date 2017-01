Bari: manda un piatto in frantumi, un bimbo di 2 anni ucciso da un coccio

Aveva tra le mani un piatto, è caduto mandandolo in pezzi ed è morto, ferito da un coccio che lo ha raggiunto alla gola. E' successo a un bambino di soli due anni che era a tavola con i genitori a cena, nella sua casa. Il banale incidente domestico si è trasformato in tragedia per la famiglia di Putignano (Bari) , con l'oggetto che ha reciso la carotide al piccolo, uccidendolo.

Tutto è accaduto nel giro di pochi secondi: dopo l'incidente, ogni intervento per cercare di salvare il bimbo si è rivelato inutile. I genitori hanno subito portato il figlio al vicino ospedale "Santa Maria degli Angeli": il personale non è però riuscito a fermare l'emorragia e così il piccolo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari, dove però i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso.



La Procura ha disposto il sequestro della salma, nominando un medico legale che procederà agli accertamenti per definire le cause della morte del bambino.