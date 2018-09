Bari: agguato tra i passanti, sparano e feriscono un 28enne

Un uomo di 28 anni è rimasto ferito in un agguato avvenuto nel quartiere Madonella di Bari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Persone non ancora identificate hanno sparato, tra la gente che in quel momento si trovava nella zona, contro il 28enne fermo, a bordo di un ciclomotore. Nella zona in quel momento i numerosi passanti terrorizzati hanno cercato riparo nei portoni.