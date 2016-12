Nubifragio nel Foggiano, trovata l'auto del giovane disperso

19:42 - E' stata individuata in un canale l'auto del giovane allevatore di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, disperso da ieri a causa del nubifragio che ha colpito la zona. Vigili del fuoco e sommozzatori sono all'opera per recuperare l'utilitaria ancora sommersa dall'acqua. Antonio Facenna, 24 anni, stava andando nell'azienda agricola di famiglia per mettere al sicuro gli animali, quando è stato travolto dalle acque.

A lanciare l'allarme sono stati i genitori del giovane, quando hanno visto che il ragazzo non rientrava e il cellulare risultava non raggiunbile. Subito sono partite le ricerche, durate ore, fino al ritrovamento.



Intanto si aggrava il bilancio del maltempo che ha colpito la Puglia: in 24 ore sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia e sono 150 gli sfollati solo in Capitanata. Il paese più colpito è San marco in Lamis, dove sono esondati i fiumi Candelaro e Carapelle. Non era mai successo prima.



Decine le telefonate alle Protezione civile e le segnalazioni di allagamenti, smottamenti e strade diventate fiumi di acqua e detriti. La furia della pioggia mista a fango ha trascinato con sè auto e alberi.



Molti comuni del Gargano hanno predisposto strutture d'emergenza, e dopo la bomba d'acqua di ieri, non si ferma l'emergenza: secondo gli esperti anche oggi il maltempo imperverserà sul promontorio garganico e la perturbazione potrebbe spingersi fino al Salento.