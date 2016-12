Profugo afghano entra in Italia nascosto sotto un tir e filma con il telefono il suo viaggio della speranza

"Urlavo per tenermi sveglio, cadendo sarei morto", racconta a Il Tirreno Rebaz , un profugo afghano di 20 anni che si è filmato nascosto tra le ruote di un camion mentre entrava in Italia. Il giovane - rimasto solo dopo aver perso la famiglia in un attacco kamikaze e con una gamba artificiale a causa di una mina che lo aveva fatto saltare in aria - ha viaggiato per 36 ore , da Atene a Milano , percorrendo 2.120 chilometri sotto il tir, senza mai scendere, mangiare o dormire.

Rebaz ha pagato mille euro a un trafficante di uomini per quel viaggio vissuto con la costante paura di cadere sull'asfalto: la testa sul semiasse, il piede sull'albero di trasmissione e i gas di scarico fino in gola. "Devo partire, non ce la faccio più. Ma se poi non reggo per duemila chilometri? E se poi cado? - pensava il giovane prima di intraprendere il viaggio - Potrebbero arrestarmi. O peggio, rispedirmi indietro. Non importa, devo provarci. O la libertà o la morte".



Aveva già viaggiato a lungo Rebaz: Iran, Turchia, Atene e poi Milano. Da qui spera di poter raggiungere l'unico fratello che gli è rimasto in Svezia.