Pomeriggio Cinque, Padre Graziano: pena ridotta in appello a 25 anni

La corte d'assise d'appello di Firenze ha condannato a 25 anni di carcere Padre Graziano, il sacerdote congolese accusato dell'omicidio volontario e dell'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia. Si tratta di una condanna con cui la corte riforma parzialmente la sentenza di primo grado, che era invece di 27 anni. Subito dopo la sentenza, è intervenuto in diretta a Pomeriggio Cinque l’avvocato difensore del sacerdote, Francesco Zacheo: "Abbiamo cercato di fare una battaglia, aspetteremo i 90 giorni per le motivazioni, dopo di che entro 45 giorni depositeremo il ricorso in Cassazione". L’avvocato parla poi dello stato d’animo del sacerdote che, stando alle sue parole, ha accolto serenamente la condanna. "Padre Graziano è tranquillo, gli ho detto di stare sereno perché andremo in Cassazione. Lui resta al convento con il braccialetto elettronico e continuerà anche a dire messa".