Veterinario torinese uccide un leone in Tanzania: scoppia la polemica sul web

Un veterinario di Caluso (Torino), Luciano Ponzetto, ha scatenato l'ira degli animalisti per aver ucciso un leone durante un safari in Tanzania. La foto pubblicata e poi rimossa dal sito Safari Italian Chapter, che ritrae il medico con il fucile in spalla sulla carcassa dell'animale, ha fatto rapidamente il giro del web scatenando polemiche e accuse da parte di centinaia di utenti. Ponzetto è stato soprannominato "il Walter Palmer italiano", in riferimento al dentista statunitense che ha ucciso il leone Cecil in Zimbabwe.