Vercelli, sedicenne muore travolto da trattore guidato dal padre

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal padre. E' successo a Santhià, nel Vercellese. Pare che il ragazzo, per salvare il cane che stava per essere investito dal mezzo, si sia avvicinato troppo al trattore. Il padre, che stava lavorando con un aspiratore per la ghiaia, non si sarebbe accorto del ragazzo. Il 16enne è stato colpito violentemente dal mezzo in movimento ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.